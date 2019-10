Calcio, Prima Categoria. Rocambolesco pareggio tra Altarese e Letimbro, Edoardo Moresco: "Partita molto divertente. Campionato? Saranno i particolari a fare la differenza"

Finisce con un rocambolesco 2 a 2 la prima sfida del nuovo campionato tra Altarese e Letimbro. Succede un po’ di tutto nei 90 minuti, due rigori parati, uno per parte, e un’espulsione per i padroni di casa, ma alla fine regna l’equilibrio e le due squadre tornano a casa con un punto ciascuna. Ad aprire le danze del goal è Edoardo Moresco, neo acquisto giallorosso nella sessione di mercato estiva:

“E’ stata una partita molto combattuta e divertente da giocare. I due portieri sono stati bravi a neutralizzare i due rigori in avvio, ma poi siamo riusciti a passare in vantaggio. Nella ripresa abbiamo concesso troppo ai nostri avversari, subendo prima la rete del pareggio e poi il goal dello svantaggio che avrebbe potuto mandarci KO. Siamo stati bravi a rimanere in partita e, nonostante l’inferiorità numerica, riportare il match in parità. Sicuramente potevamo fare qualcosa in più per centrare la vittoria, ma resta comunque una buona reazione da parte della squadra per non incappare in una sconfitta. Dobbiamo essere più cinici sotto porta e mettere il risultato dalla nostra parte fin da subito. Sono felice per questo nuovo goal, il terzo da inizio stagione, speriamo che possa essere di buon auspicio per il proseguo della stagione.”

Campionato che si profila molto combattuto senza una vera e propria corazzata: “Sarà un campionato lungo ed equilibrato fino alla fine” – prosegue il difensore – “Vedo tante squadre sullo stesso livello, penso che la differenza alla fine la facciano i particolari e la continuità di risultati. Al momento dare una favorita alla vittoria finale penso sia presto, ma credo che alcune squadre come Soccer Borghetto, Pontelungo, Area Calcio Andora e Olimpia Carcarese abbiano un qualcosa in più sulla carta. Da parte nostra posso dire che dipende molto da noi, con la giusta mentalità ed organizzazione ce la possiamo giocare con tutte le squadre alla pari. Allo stesso tempo se non entriamo in campo con la giusta cattiveria agonistica sarà difficile portare a casa dei punti ogni domenica.”