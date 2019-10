Calcio, Promozione. Franco Pizzorno riparte dal Bragno: "Qui per ritrovare l'entusiasmo. Un grazie a chi ha ricordato mio papà sabato"

Franco Pizzorno è dal mese di settembre diventato ufficialmente un dirigente del Bragno.



"Ho scelto Bragno - spiega il dirigente valbormidese - perché ho sempre avuto un bellissimo rapporto con il presidente Roberto Ferraro. Ringrazio anche la Cairese che, nelle vesti di Franz Laoretti, mi ha sempre fatto capire che mi avrebbe lasciato spazio, e non escludo di poter dare ancora il mio contributo per organizzare il torneo in memoria di mio papà. Ho preferito non continuare il discorso con la Carcarese dopo la cessione della società perché a livello emotivo ho preferito andare in un posto dove ho meno ricordi. Anche per ritrovare quell'entusiasmo che nell'ultimo anno avevo perso. Inoltre, mi lega un rapporto di stima con il ds Abbaldo, che mi ha aiutato a organizzare la partita degli ex".

A proposito della partita in ricordo di Carlo Pizzorno andata in scena sabato pomeriggio e conclusasi con una cena a scopo benefico, Franco Pizzorno esprime la sua felicità per come si è svolto l'evento: "Sabato è stato un derby emozionante, dove ci sono stati molti ex giocatori che hanno conosciuto e lavorato con mio papà. Anche la Federazione ha manifestato la sua vicinanza nella persona di Franco Rebella. La partita si è svolta con uno spirito bellissimo così come la cena, durante la quale sono stati molti gli aneddoti raccontati".

"Che cosa mi ha insegnato mio padre come dirigente sportivo? - continua - Senza dubbio, l'importanza di stare a fianco dei giovani e di difendere sempre la propria società. E di non entrare mai in questioni tecniche con gli allenatori anche se magari potresti dire la tua per esperienza. Trasmettere sempre serenità quando le cose non vanno per il verso giusto e promuovere uno scambio di idee legittimo ma senza mai portare rancore altri due dei suoi principi guida".

Infine, ancora una battuta sull'Olimpia Carcarese: "Sento spesso il mister della Carcarese Alloisio, con il quale ho un ottimo rapporto. L'ho sentito anche domenica, dopo la vittoria sullo Speranza".