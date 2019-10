Calcio, Seconda Categoria. Mister Albesano specialista in rinascite: "Pallare diverso dal Dego, ma ci sono i presupposti per fare bene"

Dopo l'avventura a Dego, conclusasi con un ottimo terzo posto e semifinale play off centrata, Gian Marco Albesano riparte dal Pallare, altro sodalizio rinato dopo alcuni anni di inattività. Un ruolo da "costruttore" che piace al trainer valbormidese.

"Un'altra realtà che riparte da zero dopo Dego? Non è stata una cosa cercata - spiega - ma non nascondo che la cosa mi piaccia. Vengo da anni di settore giovanile dove dopo ogni biennio si deve ripartire da zero con ragazzi nuovi. Rispetto a Dego ci sino alcune analogie ma anche alcune differenze. Lì c'erano già dei giocatori esperti. A Pallare il gruppo è molto giovane, con numerosi elementi alla prima esperienza in prima squadra".

Così, invece, sulla squadra: "C'è grande entusiasmo e ci stiamo allenando bene. Le prime gare in Coppa hanno raccontato che, se entriamo in campo con il piglio giusto, possiamo dire la nostra, altrimenti sarà durissima. In generale, sono state partite utili ai nostri giovani per capire la differenza tra il calcio giovanile e quello dei grandi. Ci vorranno grinta e determinazione per toglierci delle soddisfazioni. Il nostro obiettivo e non sfigurare e creare un gruppo che possa garantire un futuro a questa società".