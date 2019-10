Calcio, Speranza. Mister Calcagno: "Partita decisa dagli episodi. Il rigore? Probabilmente era fallo sul difensore"

"La squadra cresce ma non sarà facile ripartire moralmente dopo quanto accaduto negli ultimi minuti".

Lo Speranza ha offerto una prestazione convincente contro l'Olimpia Carcarese e mister Calcagno esprime tutta la sua soddisfazione per quanto messo in mostra dai suoi. Tuttavia, c'è grande rammarico per non aver raccolto neanche un punto a causa delle grandi parate dell'estremo difensore biancorosso e di una decisione dell'arbitro Saffioti, quella del rigore decisivo calciato da Hublina, che non è stata digerita dall'ambiente rossoverde.