Da portiere di calcio a Uomo Ragno negli ospedali, l'iniziativa virtuosa del savonese Mattia Villardita

Bella iniziativa quella ideata da Mattia Villardita. Il classe 1993, conosciuto nel mondo calcistico savonese per i trascorsi nelle giovanili di Speranza e Legino, nella Beretti del Savona e nella prima squadra della Veloce, da qualche tempo cerca di portare un po' di gioia ai bambini dell'ospedale San Paolo di Savona facendoli divertire mascherato da Spider Man.

"Questa iniziativa nasce dalla mia passione per la Marvel. Il mio personaggio preferito era, dati i miei trascorsi da portiere, Spider Man. Purtroppo, a causa di alcuni problemi di salute che, tra le altre cose, mi hanno impedito di continuare a difendere le porte sui campi savonesi, ho trascorso parecchio tempo negli ospedali. E so che cosa si prova. Per questo, ho deciso di intraprendere questa avventura", racconta Villardita.

"A Natale dello scorso anno - continua - mi sono regalato questo costume e sono andato nel reparto di pediatria del San Paolo dove ho illustrato al primario la mia idea, la quale è stata accolta con entusiasmo. Spesso, i bambini mi chiedevano dove fossero gli altri super eroi e allora ho deciso di provare a coinvolgere altre persone e di appoggiarmi all'associazione Cresci, anche per la raccolta di fondi. Obiettivi futuri? Continuare a regalare sorrisi nella mia città e, perché no, magari visitare qualche altro ospedale".