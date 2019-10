Nella prima giornata del campionato di Prima Categoria l'Aurora ha ottenuto un pareggio interno per 1-1 contro il Borghetto.

In casa valbormidese analizza l'inizio di stagione mister Simone Adami: "Stiamo lavorando bene - ha sottolineato il mister - anche se c'è ancora da fare. Così come visto in coppa e nella prima di campionato abbiamo delle buone potenzialità, ma non sempre riusciamo a metterle in pratica".