Calcio, Promozione. Ceriale, Filippo Licata indica la strada: "Siamo un gruppo nuovo, ci serve fiducia. Il Camporosso? Sarà una battaglia"

Il Ceriale non ha iniziato nel migliore dei modi la sua stagione nel campionato di Promozione. I biancoblu sono reduci dal pareggio esterno ottenuto contro la Veloce, un risultato che ha lasciato nelle zone bassa della classifica Daddi e compagni.

Ad analizzare il momento non semplice per la squadra di mister Biolzi è l'esperto centrocampista Filippo Licata, ex Albenga, che esterna la sua fiducia soprattutto in vista della sfida interna contro il Camporosso.

Filippo, cosa non sta funzionando in questo momento? "Ci vuole un risultato positivo, è un momento dove siamo un po' troppo ansiosi e nervosi. Siamo un gruppo con tanti giocatori nuovi e pensavamo di trovare l'amalgama giusta in tempi minori, ma al momento così non è stato".

Voi giocatori esperti come analizzate questo inizio campionato? "Parliamo e ci confrontiamo parecchio noi giocatori esperti, cercando di capire cosa e come possiamo dare di più. Le prestazioni le facciamo, manca quel risultato positivo che ci può dare la giusta fiducia per farci giocare più tranquilli. Domenica con la Veloce abbiamo sbagliato l'approccio, rimediando nel secondo tempo ma non riuscendo a realizzare i tre punti".

Domenica arriva il Camporosso, una partita che non dovrete aspettare: ti aspettavi un inizio così dei rossoblu? "Il Camporosso? I rossoblu sono una squadra ostica e difficile da affrontare, come già mi è capitato in passato. Sicuramente il nostro campo non ci aiuterà visto le condizioni meteo, ma sarà una battaglia".