Calcio. Savona, da Siciliano a De Paola: idea 4-3-3 per ridare slancio a una squadra ancora acerba e con poco carattere

"Dover cambiare allenatore a stagione in corso non è mai positivo, ma c'è ancora tutto il tempo per potersi togliere qualche soddisfazione: gli obiettivi della società non sono cambiati, bisogna solo costruire quella mentalità vincente che fino ad ora è venuta a mancare".

Parole del direttore sportivo del Savona Christian Papa, a margine della conferenza di presentazione del nuovo allenatore biancoblù Luciano De Paola. Primo step da compiere, in tempi possibilmente ristretti, quello legato alla situazione mentale della squadra, apparsa ancora troppo fragile nelle prime sette giornate di campionato.

Ed è proprio questo l'aspetto su cui si è soffermato ieri il tecnico calabrese ex Lecco e Piacenza: "Quando sono sceso a giocare dalla Serie A alla Serie C a un certo punto ho capito di non avere più quelle motivazioni necessarie per poter continuare. Lo dico perchè qui a Savona c'è bisogno di gente che parli la mia stessa lingua, quella del "non mollare mai".

Inevitabile anche un primo accenno su moduli e schemi di gioco: il Savona, sotto la gestione Siciliano, che fino all'ultimo ha cercato di trovare il giusto equilibrio da dare alla squadra tra 4-4-1-1, 3-5-2 e 4-3-1-2, potrebbe ripartire dal 4-3-3, modulo in grado di esaltare le grandi qualità di due giocatori come Giovannini e Tripoli, bravi soprattutto nell'uno contro uno: "Non sono un integralista e mi piace lavorare passo dopo passo insieme alla squadra: il 4-3-3 può essere un'idea interessante, vedremo poi sul campo le risposte che mi daranno i ragazzi".

Testa bassa e pedalare: l'era De Paola è iniziata, domenica con il Bra le prime risposte da dare a società e tifosi.