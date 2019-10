Volley. L'Alassio Laigueglia PGS maschile si prepara per l'inizio dei campionati: buone indicazioni nel test amichevole con il Reba Torino

Analizziamo il fine settimana del Team Serrafrutta Alassio Laigueglia, che si sta preparando con le squadre maschili e femminili in vista dei prossimi campionati di Serie D.

Settore maschile. La rosa della squadra maschile è al completo, con il club che ha ingaggiato le ultime pedine: Zakaria Benguarab, Robert Torello e Andrea Arimondo. Nel fine settimana il coach Croce ha avuto delle buone indicazioni dal test amichevole che i suoi ragazzi hanno affrontato contro il Reba Volley Torino, vinto per 3 set a 1. Buone le prestazioni dei nuovi arrivati Benguarab Arimondo e Torello, così come quelle dei fratelli Roggero, Bertolotto e Manera.

Altalenante, ma nel complesso positiva la prestazione del giovane Riccardo Tornago e del dirigente-giocatore campus Francesco, utilizzato sia come banda che come libero. Ineccepibile la regia dei due palleggiatori Re e Nicolosi, che anche nella partita di domenica mattina hanno saputo seppur con le loro notevoli differenze tecnico-tattiche. Tutto questo nonostante l'assenza di Bertolotto, impegnato come aiuto allenatore sulla panchina della squadra che parteciperà al prossimo campionato di Serie D femminile, nel torneo a Varazze.

Settore femminile. La squadra in rosa, protagonista nel fine settimana al Torneo di Varazze, è stata quest'anno rafforzata da un settore giovanile in crescita. L'Alassio Laigueglia Pgs Volley militerà in questa categoria avrà una squadra composta da ragazze under 18, rafforzate dalla presenza di Giulia Insero e Agnese Privitera.

Al torneo di domenica scorsa a Varazze partecipavano 8 squadre divise in due gironi: Volare Volley, Auxillium, Admo,Cogoleto, Goldfo di Diana, NLP Sanremo e Montaldo. Le ragazze di Giachello si sono aggiudicate la seconda posizione, ma soprattutto molti premi personali: miglior centrale, miglior libero e miglior opposto.