Calcio, Serie D. Le squalifiche settimanali. Fermato Ghinassi del Savona

Il nuovo allenatore Luciano De Paola non potrà contare al suo esordio sulla panchina biancoblu sul difensore Tommaso Ghinassi, fermato per una gara dal giudice sportivo per doppia ammonizione. Il Savona sarà impegnato con il Bra tra le mura amiche, squadra senza squalifiche per domenica.

A CARICO DI DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 6/11/2019

BATTISTON VALTER (VADO)

Per avere rivolto espressione irriguardosa all'indirizzo del Direttore di gara, allontanato

AMMONIZIONE (III INFR)

TRIPOLI PIETRO (SAVONA FBC)

PERTICA GIANVITO (SAVONA FBC)

AMMONIZIONE (II INFR)

FRICANO GIOVANNI (SAVONA FBC)

GALLO ANDREA (VADO)

AMMONIZIONE (I INFR)

CASTELLANA ALESSANDRO (SAVONA FBC)

DEMONTIS ANDREA (SANREMESE CALCIO)

LIKAXHIU MATEO (SANREMESE CALCIO)