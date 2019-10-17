Giudice sportivo, Eccellenza: due giornate a Ferrara del Finale, una a Digno

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA
GARE DEL 13/10/2019
A CARICO DI SOCIETA'
AMMENDA Euro 50,00
ANGELO BAIARDO Per aver espressamente richiesto al ddg di ritardare l'inizio della gara di 30'.
A CARICO DI ALLENATORI
AMMONIZIONE (III INFR)
LUPO ALESSANDRO (IMPERIA)
AMMONIZIONE (I INFR)
NOTARSTEFANO VITTORIO (ATHLETIC CLUB LIBERI)
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E
FERRARA LUCA (FINALE)
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
DIGNO ADAMO (ANGELO BAIARDO)
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE (III INFR)
OLIVIERO FABIO (ANGELO BAIARDO)
GUIDOTTI FEDERICO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
CASTAGNA AMERIGO (PIETRA LIGURE 1956)
SEVERI EDOARDO (RIVASAMBA H.C.A.)
AMMONIZIONE (II INFR)
NAPELLO MARCO (ANGELO BAIARDO)
BERTORA ANDREA (ATHLETIC CLUB LIBERI)
OLIVA MARCO (BUSALLA CALCIO)
PRATO FABIO (CAIRESE)
FASSONE FEDERICO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
GALLUCCIO DANIELE (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
MANCA FLAVIO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
CONTI ENRICO (FINALE)
CAMPELLI MARCO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
CHIRIACO MATTIA (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
SERINELLI LEONARDO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
CAPRA EDOARDO (IMPERIA)
SIRI MARTINO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
ALLARIA FEDERICO (OSPEDALETTI CALCIO)
GALIERA MATTEO (OSPEDALETTI CALCIO)
LATELLA GIACOMO (OSPEDALETTI CALCIO)
CARRO GAINZA MATEO G. (PIETRA LIGURE 1956)
ROVERE EDOARDO (PIETRA LIGURE 1956)
BASSO ALESSANDRO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)
BERTUCCELLI GIUSEPPE (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)
CARBONE ANDREA (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)
MITROTTI GIACOMO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)
PATERNO DAVIDE (RIVASAMBA H.C.A.)
SCARPINO SAMUELE (RIVASAMBA H.C.A.)
AMMONIZIONE (I INFR)
BASSO THOMAS (ALASSIO FOOTBALL CLUB)
CAMPAGNA ANDREA (ALASSIO FOOTBALL CLUB)
MOMBELLONI GIORGIO (ALASSIO FOOTBALL CLUB)
DE SIMONE GENNARO (ALBENGA 1928)
MONTANARI MIRKO (ATHLETIC CLUB LIBERI)
DI MARTINO MIRKO (CAIRESE)
MUSSO FILIPPO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
FAEDO STEFANO (FINALE)
BOTTINO ANDREA (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
ILARDO FRANCESCO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
MINASSO PIETRO (IMPERIA)
PADOVAN GABRIEL (IMPERIA)
SANCINITO DAVIDE (IMPERIA)
GARIBALDI DANIELE (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
FOTI MATTIA (OSPEDALETTI CALCIO)
MAMONE MICHELE (OSPEDALETTI CALCIO)
GALLEANO MATTIA (PIETRA LIGURE 1956)
PORRO ALBERTO (RIVASAMBA H.C.A.)