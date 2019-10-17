Giudice Sportivo, Promozione: tutte le decisioni sulle gare del fine settimana

GARE DEL CAMPIONATO DI PROMOZIONE
GARE DEL 13/10/2019
A CARICO DI ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 31/10/2019
VACCA MAURO (VIA DELL ACCIAIO F.C.)
AMMONIZIONE (I INFR)
FRAGALA DOMENICO (VALLESCRIVIA 2018)
LUCCISANO FABIO (VENTIMIGLIACALCIO)
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER TRE GARA/E EFFETTIVA/E
FALSINI FILIPPO (VIA DELL ACCIAIO F.C.)
A gioco fermo, pestava intenzionalmente il piede di un avversario rimasto a terra dopo un contrasto, senza conseguenze lesive.
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
ANDREONI GIOVANNI (ARENZANO FOOTBALL CLUB)
BERTAGNA EDOARDO (CANALETTO SEPOR)
STELLA FEDERICO (FORZA E CORAGGIO)
SELVA ANDREA (REAL FIESCHI)
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
INSOLITO GIANMARCO (CERIALE PROGETTO CALCIO)
ROMITI NICOLA (MAGRA AZZURRI)
AMMONIZIONE (III INFR)
NDIAYE MOHAMETAUROLATY (BRAGNO)
MOUSSAVI SEYED NADER (CADIMARE CALCIO)
PIANTONI FEDERICO (CAMPOROSSO)
MARTINO GIANLUCA (CELLE LIGURE)
GAMBINO STEFANO (COLLI ORTONOVO)
NICOLINI ANDREA (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
SELIMI GERSI (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
PIROLI NELSON (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)
CORVI LUCA (FORZA E CORAGGIO)
GIORDANO RAFFAELE (FORZA E CORAGGIO)
TUNINETTI MICHAEL (LOANESI S.FRANCESCO)
SPALLAROSSA TOMMASO (PRAESE 1945)
FIUZZI LUCA (TAGGIA)
CROCILLA LORENZO (VARAZZE 1912 DON BOSCO)
AMMONIZIONE (II INFR)
BURATTINI RICCARDO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)
FENOGLIO LUCA (BRAGNO)
LICATA FILIPPO (CERIALE PROGETTO CALCIO)
PRUDENTE GIACOMO (CERIALE PROGETTO CALCIO)
BONELLI ANDREA (COLLI ORTONOVO)
PALAGI MATTEO (COLLI ORTONOVO)
MIRAGLIA DANIELE (DIANESE E GOLFO 1923)
MILICI ALESSIO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
CUCCOLO DANIELE (FORZA E CORAGGIO)
BACIGALUPO MATTIA (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
FOPPIANO ALESSANDRO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
MAURA NICOLO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
DOTTO LORENZO (GOLIARDICAPOLIS 1993)
FERRANDO FEDERICO (GOLIARDICAPOLIS 1993)
BACCELLI NICOLAS (LEVANTO CALCIO)
MOZZACHIODI DAVIDE (LEVANTO CALCIO)
GONANO FRANCESCO (LITTLE CLUB JAMES)
WATARA CHERIF (LITTLE CLUB JAMES)
MANDRACCIA GABRIELE (LOANESI S.FRANCESCO)
DEL PADRONE LORENZO (MAGRA AZZURRI)
PAVONE ALESSIO (PRAESE 1945)
ASIMI FORTUNATO (REAL FIESCHI)
MARTINO DANIELE (REAL FIESCHI)
SALVATORI ENRICO (REAL FIESCHI)
KEPI BRRUNO (VARAZZE 1912 DON BOSCO)
VANZILLOTTA CARLO (VELOCE 1910)
COSTA ANDREA (VIA DELL ACCIAIO F.C.)
GUELFI LUCA (VIA DELL ACCIAIO F.C.)
AMMONIZIONE (I INFR)
BIANCHI ALESSANDRO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)
MAIA STEFANO (BRAGNO)
CUTUGNO NICOLO (CADIMARE CALCIO)
MESSINEO LORENZO (CAMPOROSSO)
BECCI ANDREA (CANALETTO SEPOR)
CAMPAGNI NICOLO (CANALETTO SEPOR)
FAZIO MATTEO (CANALETTO SEPOR)
PASINI PIETRO (CANALETTO SEPOR)
MORELLI GIOVANNI (CELLE LIGURE)
BALBO EMANUELE (CERIALE PROGETTO CALCIO)
NAOUI MOURAD (CERIALE PROGETTO CALCIO)
CORIO TOMMASO (DIANESE E GOLFO 1923)
MEHMETAJ DENIS (DIANESE E GOLFO 1923)
MRAHI SAMMIR (DIANESE E GOLFO 1923)
CAMPIGLI MATTEO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
DADA SIMONE (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
CIMIERI ANURA (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
MONTICONE ANDREA (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
PEZZI GIOVANNI (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
ROI FEDERICO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
BONADIES GIANLUCA (GOLIARDICAPOLIS 1993)
RINALDI ANDREA (LEGINO 1910)
MERANI LORENZO (LEVANTO CALCIO)
ALAGONA MATTEO (LITTLE CLUB JAMES)
NITU MATHIAS (LITTLE CLUB JAMES)
ANTONELLI MIRKO (LOANESI S.FRANCESCO)
PIAZZAI GABRIELE (LOANESI S.FRANCESCO)
PISANO DAVIDE (LOANESI S.FRANCESCO)
BONI LODOVICO (MAGRA AZZURRI)
CAPETTA ANTONIO (MAGRA AZZURRI)
CANI ALEKSANDRO (MARASSI 1965)
MAUCCI RAFFAELE (MARASSI 1965)
OWUSU ANSAH DERRICK (MARASSI 1965)
RASO ANDREA (MARASSI 1965)
MORANDO NICOLA (PRAESE 1945)
BUFFO MANUEL (SAMMARGHERITESE 1903)
GALLIO FEDERICO (SAMMARGHERITESE 1903)
LARIZZA ROCCO (SAMMARGHERITESE 1903)
MASSA MAURIZIO (SERRA RICCO 1971)
TARANTOLA PAOLO (TAGGIA)
MAISANO FRANCESCO (VALLESCRIVIA 2018)
MATRANGA MARCO (VALLESCRIVIA 2018)
VACCARO RAOUL (VALLESCRIVIA 2018)
FERRO ALESSIO (VARAZZE 1912 DON BOSCO)
OLIVIERI MATTEO (VARAZZE 1912 DON BOSCO)
COSENTINO ANDREA (VELOCE 1910)
GALLO GIUSEPPE (VENTIMIGLIACALCIO)
VENTRE MICHAEL (VENTIMIGLIACALCIO)
CIMINELLI FEDERICO (VIA DELL ACCIAIO F.C.)
PEREZ ADAMES JOSHUE (VIA DELL ACCIAIO F.C.)
POZZATI LUCA (VIA DELL ACCIAIO F.C.)