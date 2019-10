Il finalese Andrea Barberis verso le 150 presenze col Crotone, a caccia della Serie A

Inizio di stagione più che positivo per Andrea Barberis. Il giocatore ha infatti collezionato ben sette presenze da titolare su sette, dimostrando di essere sempre più un punto di riferimento imprescindibile per lo scacchiere di mister Stroppa. Il centrocampista cresciuto nel Finale inoltre si avvia verso le 150 presenze divise tra A e B con i pitagorici. Ora sono 128.

Arrivato in Calabria nel 2015-2016, aveva subito conquistato la Serie A e, nella stagione seguente, aveva contribuito con le sue 26 presenze alla miracolosa salvezza sotto la guida di mister Nicola. Poi la retrocessione e una stagione in cadetteria culminata al dodicesimo posto, lontano dai quartieri nobili. Quest'anno, invece, sono ben 14 i punti totalizzati dai rossoblu nelle prime sette gare, che valgono il secondo posto in classifica, in coabitazione con Empoli, Salernitana e Perugia.

Un strada verso il ritorno in Serie A che si preannuncia complicata e che vede in corsa anche un altro savonese, ovvero l'allenatore del Chievo Verona Michele Marcolini, che però ha vinto solo due partite, pareggiandone ben 4. Un ritardo di cinque lunghezze rispetto alla prima della classe, il Benevento, ancora colmabile