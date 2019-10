Calcio a 5 femminile. Non si iscrive il Mallare, continua l'attività la Priamar Liguria

Anche quest’anno l’attività sportiva della Priamar Liguria sarà impreziosita dalla presenza di una formazione femminile, che sarà impegnata nel campionato FIGC di calcio a 5. “Rispetto alla scorsa stagione – racconta l’allenatore Claudio Badano – abbiamo inserito qualche nuova giocatrice, in modo tale da poter lavorare meglio in allenamento e avere più soluzioni da adottare in gara in corsa”. Sul girone commenta: "Peccato che non si sia raggiunto un numero di squadre sufficiente per creare due gironi divisi su base territoriale".

E, infatti, notizie non proprio positive arrivano da Mallare. La società non iscriverà le ragazze al campionato, come spiega il dirigente Alex Pesce: “Ciò non significa che abbandoniamo il progetto. Abbiamo un gruppo di ragazze troppo giovani per partecipare al campionato. Continueremo ad allenarci anche per coinvolgere sempre più persone”.

Questo il girone del campionato:

ATHLETIC CLUB LIBERI

CITTA GIARDINO MARASSI

DONBOSCO VALLEC.INTEMELIA

FANTASY LA SPEZIA

IMPERIA PRIAMAR 1942 LIGURIA

ASD RAPALLO R.1914

RIVAROLESE SPEZIA CALCIO FEMMIN