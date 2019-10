Calcio giovanile. La Veloce Under 15 di mister Ottone si qualifica alla fase regionale

Grande soddisfazione in casa FBC Veloce 1910 per la qualificazione dei granata all’imminente campionato U15 Giovanissimi Regionali.I ragazzi di mister Ottone hanno staccato il via per la competizione, vincendo con largo anticipo il proprio girone e lasciandosi alle spalle sia la Cairese, che il Ventimiglia.Fra le formazioni “savonesi” terranno compagnia alla FBC Veloce 1910 gli stessi gialloblù valbormidesi, oltre alla Sanremese ed all’Ospedaletti, oltre al Savona FBC, al Vado, al Legino ed all’Albenga, queste ultime tutte già qualificate di diritto alla fase finale in virtù dei risultati conseguiti nella scorsa stagione.Completano l’elenco delle 24 qualificate la Genova Calcio, il Molassana Boero, il Serra Ricco’, il Baiardo, il Campomorone, il Ca de Rossi, il Rivasamba, il Don Bosco Spezia, l’Arci Pianazze, la Lavagnese, il Tarros oltre all’Athletic Club, al Bogliasco, al Canaletto, alla Goliardica Polis ed al Little Club James (anch’esse qualificate di diritto).