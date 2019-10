Calcio, Seconda Categoria. Intervista ad Alessandro Brancatelli, presidente dell'Oneglia Calcio

Nella foto, il mister scelto per guidare la squadra: Gianni Bella

Manca poco allo storico debutto in campionato dell'Oneglia calcio, dopo un'ottima Coppa Liguria. L'avversaria di turno l'altra novità del panorama calcistico ponentino: il FCD Santo Stefano.

Domenica inizia il campionato e voi sembrate già avanti rispetto alle altre: sei fiducioso?

Sì, ho molta fiducia nel team che insieme a mister Gianni Bella siamo riusciti a creare e nei ragazzi che hanno dimostrato già dall’inizio un forte affiatamento fra di loro e una determinazione ed un impegno non indifferenti.





Ti aspettavi un impatto così importante di questa squadra? Qual è il vostro obiettivo stagionale?

Sinceramente volevo e speravo proprio in un inizio del genere anche perché come obiettivo ci siamo prefissati di far bene e cercare di scalare i primi posti. Poi la palla è rotonda, il campionato lungo e imprevisti e infortuni sicuramente nell’anno ce ne saranno.

Mi sveli da dove nasce l'idea di formare una Prima Squadra?

L’idea della prima squadra nasce dal fatto che sia io che Gianni arriviamo da un'esperienza come quella del cervo e visti i risultati dell’anno scorso avevamo voglia di riscatto .io personalmente sto investendo in un progetto triennale con il quale creare un futuro ai piccoli dell’Oneglia calcio.

Tutto questo nasce sempre nell’ottica di avviare una attività sportiva volta alla crescita ed alla collaborazione con le altre realtà Cittadine , infatti tutto ciò non sarebbe possibile se non ci fosse la fiducia di Don Paolo è il sostegno dell’Imperia calcio x la disponibilità del campo di Pontedassio .

Cervo, Virtus, Atletico Argentina: chi temi di più?

Penso che in queste categorie tutte le partite sono a sé e non c’è da sottovalutare nessuno.