Michele Marcolini: "Voglio tornare in Serie A con il Chievo come feci da giocatore"

Tornare in Serie A con il Chievo, così come aveva fatto da giocatore nel 2008. Ha le idee ben chiare il savonese Michele Marcolini, da quest'anno alla guida dei veronesi. Tra le altre dichiarazioni rilasciate in un'intervista a La Gazzetta dello Sport, non ha perso occasione per elogiare la piccola ma efficiente realtà clivense: "Siamo una realtà consolidata che deve ripartire dopo un'annata negativa, proprio come nel 2007".

Ma le analogie con quella stagione, rivelatasi alla fine essere quella del riscatto, sono anche altre, come confida sempre alla rosea: "Anche quest'anno, siamo un gruppo che deve ancora conoscersi bene". Infine, dopo aver delineato le caratteristiche degli allenatori che ha avuto in gialloblu (Pillon definito "equilibrato", su Pioli: "ci ha saputo mettere nelle condizioni giuste"), ha parlato del suo percorso formativo come allenatore sottolineando come la Serie C gli abbia dato tanto in quanto si tratta di un campionato complesso con ritmi elevati dove conta più la quantità della qualità.

L'allenatore nato sotto la Torretta afferma poi di sentirsi pronto per la cadetteria e di essere soddisfatto per il mercato portato avanti dallo staff del presidente Campedelli. Oltre che per il fatto di poter lavorare nella città dove da tempo vive.