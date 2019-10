Calcio. Savona-Bra a rischio rinvio, mister De Paola dopo i primi allenamenti con la squadra: "Dobbiamo lavorare su cattiveria e determinazione, subito in campo col 4-3-3" (VIDEO)

Prima presa di contatto per il neo allenatore biancoblù Luciano De Paola con il mondo Savona: il tecnico calabrese, arrivato martedì scorso al posto del dimissionario Sandro Siciliano, ha avuto modo, in questi giorni, di iniziare a conoscere singolarmente ogni giocatore, in attesa di scendere in campo domani al "Chittolina" contro il Bra.

Restà però un grande punto interrogativo sulla regolare disputa della gara, alla luce delle cattive condizioni meteo e di una possibile allerta che costringerebbe i comuni a chiudere gli impianti sportivi.

Le parole del tecnico biancoblù nella conferenza pre-gara del sabato mattina: carte scoperte per quanta riguarda la formazione, con il tridente Giovannini-Vita-D'Ambrosio in attacco. Panchina quindi per il capocannoniere della squadra Tripoli, una scelta che De Paola spiega proprio nelle dichiarazioni rilasciate agli organi di stampa