Calcio, Alassio FC. E' una crescita continua per mister Cattardico: "Ogni domenica è un piccolo passo in avanti"

Sono sensazioni davvero contrastanti quelle di Cristian Cattardico al termine del rocambolesco 3-3 tra il Rapallo Rivarolese e l'Alassio.

Per l'allenatore gialloblu è arrivato il quarto risultati utile consecutivo contro una delle formazioni più attrezzate, seppur in evidente difficoltà, de campionato:

"Abbiamo patito un po' sotto l'aspetto fisico ma ne eravamo consapevoli: non è infatti un caso che due dei loro gol siano arrivati da calcio piazzato, ma la squadra ha saputo stare in campo interpretando anche moduli diversi, senza mollare di un millimetro nel corso dell'intera gara.

La sicurezza del sottoscritto nelle prime giornate? Vedevo che c'erano dei valori in campo, era necessario rimanere sereni e tirarsi su le maniche per mettere ogni tessera al proprio posto. Anche i giovani stanno facendo davvero bene, oggi ad esempio Esposito si è reso protagonista di una prova eccezionale, nonostante sia solo un 2001 alla terza partita in Eccellenza. Manca ancora un po' di esperienza nella gestione, come accaduto sul loro secondo gol nato da un fallo netto su Roda dove ci siamo fermati, ma con il passare delle domeniche cresceremo anche sotto quel punto di vista".