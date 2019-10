Calcio, Prima Categoria: Carparelli e Tarditi mandano al tappeto l'Olimpia Carcarese, prima vittoria per il Soccer Borghetto

OLIMPIA CARCARESE 1 (57' ZIZZINI - SOCCER BORGHETTO 2 (17' CARPARELLI, 21' TARDITI)

49' Triplice fischio. Vince il Soccer Borghetto

46' La seguente punizione di Caruso dà solo l'illusione del goal

46' Mano in area di un difensore del Borghetto. Proteste veementi della Carcarese per la mancata assegnazione del penalty

44' Punizione di Caruso di poco a lato

40' Caruso per Vassallo nella Carcarese. I biancorossi provanonil tutto per tutto. Ammonito Rembado nel Borghetto

38' Velaj sostituisce Tarditi nel Borghetto

34' Giallo per Simonetti, duro su Clemente

32' Primo cambio nel Borghetto. Rembado per Monteleone

30' Punta per difensore per la Carcarese. Manti rileva Comparato

25' Uscita avventurosa di Allario al limite dell'area che lascia sguarnita la porta. Prova ad approfittarne Carparelli con un pallonetto. Vassallo salva mettendo in calcio d'angolo

24' Fallo a centrocampo di Condorelli. Ammonito

23' Spozio apre per Clemente che con caparbietà riesce a scaricare per Hublina, il cui bel tiro si spegne a lato

22' Ammonito Marini della Carcarese

21' Cross di Comparato per la testa di Canaparo che insacca. Per l'arbitro però è fuorigioco

20' Calcio d'angolo del Soccer. Il tiro incrociato di Carparelli di poco a lato.

15' Ha di nuovo smesso di piovere. Arcobaleno al "Corrent"

14' Ammonito Canaparo per distanza non regolamentare da calcio di punizione

13' La Carcarese cerca di spingere. Fuori Volga e dentro Clemente

12' ACCORCIA LA CARCARESE! Tiro rasoterra velenoso di Zizzini da fuori area che non lascia scampo al portiere.

8' Inizia nuovamente a piovere. Intanto, Condorelli calcia dal limite ma Allario si fa trovare pronto con una bella parata

4' Tiro alto di Cervetto

2' Carcarese con Marini al posto di Botta al centro della difesa

1' Già dalla metà della prima frazione era diminuita l'intensità della pioggia. La ripresa inizia senza precipitazioni e con il cielo che si sta schiarendo

Secondo tempo

47' Finisce il primo tempo con la Carcarese in attacco

44' Ammonito Serra del Borghetto per un fallo a metà campo

43' Intervento duro di Botta su Carparelli. Non c'è fallo secondo l'arbitro

41' Ammonito Gagliardo del Soccer Borghetto

40' Cross di Canaparo. La girata di testa di Cervetto finisce di poco a lato a portiere battuto

34' Ancora Hublina, tiro a lato che non impensierisce Serventi

32' Occasione per la Carcarese. Serventi smanaccia un pallone calciato alto. La palla perviene a Hublina che al volo non riesce a calciare in porta.

29' Comparato ammonito per fallo su Condorelli

24' Azione corale della Carcarese che porta Volga a calciare da posizione favorevole. Ma il numero 7 calcia alto

21' RADDOPPIO DEL SOCCER. Condorelli indisturbato sulla destra mette in mezzo un bel traversone sul quale si avventa Tarditi, che di piatto al volo non lascia scampo ad Allario

17' GOAL DEL SOCCER. Cross dalla destra. Tra le maglie della difesa si infila Carparelli che batte Allario

14' Meglio la Carcarese, il Borghetto si affida alle ripartenze

12' Punzione al limite di Hublina. Il tiro è forte ma centrale. Facile preda del portiere.

7' Tarditi si invola sulla destra, mette in mezzo ma Condorelli non ci arriva

4' Cross verso la porta di Comparato, Serventi attento

3' Inizia a piovere con insistenza

1' Carcarese incaricata del calcio di inizio

Primo tempo

Domenica bagnata, che entrambe le squadre si augurano diventi fortunata, per poter dare così continuità ai risultati di domenica scorsa. La Carcarese riparte dai tre punti sofferti e pesanti ottenuti al Santuario di Savona contro lo Speranza. Soccer Borghetto, dal canto suo, a caccia dei primi tre punti stagionali dopo il pareggio con gli occhiali dell'esordio contro la Baia Alassio.

Soccer Borghetto: 1 Serventi, 2 Ristagno, 3 Corciulo, 4 Brignoli, 5 Gagliardo, 6 Simonetti, 7 Carparelli, 8 Serra, 9 Tarditi, 10 Condorelli, 11 Monteleone.

A disposizione: 12 Accame, 13 Micci, 14 Velaj, 15 Rizzi, 16 Caputo, 17 Vigliercio, 18 Milazzo, 19 Rembado, 20 Guarisco.

Allenatore: Giunta

Olimpia Carcarese: 1 Allario, 2 Vassallo, 3 Mazza, 4 Botta, 5 Spozio, 6 Comparato, 7 Volga, 8 Cervetto, 9 Canaparo, 10 Hublina, 11 Zizzini.

A disposizione: 12 Landi, 13 Caruso, 14 Marini, 15 Vero, 16 Clemente, 17 Manti, 18 Rebella, 19 Bagnasco, 20 Sozzi.

Allenatore:

Arbitro: Berto di Novi Ligure