Calcio, Promozione, 6a giornata. Turno di campionato condizionato dal maltempo. Big-match Taggia-Sestrese

Il campionato di Promozione mette sul piatto una sesta giornata condizionata dal maltempo, dove tre partite sono già state rinviate per la forte pioggia che sta cadendo sulla Liguria: Celle Ligure-Legino, Serra Riccò-Praese e Veloce Savona-Dianese&Golfo. Potrete seguire il resto del programma nel Live Score su Rivierasport.it e Svsport.it.

La sfida principale di questa giornata è quella tra il lanciato Taggia e la capolista Sestrese, con le due compagini divise da solo un punto, ma con i giallorossi che devono rigiocare un match.

L'Arenzano terzo della classe non vuole fermarsi, ma contro il Varazze rivelazione non sarà semplice. Trasferte in terra savonese insidiose per Ventimiglia e Camporosso contro Loanesi e Ceriale, mentre chiude questa giornata di campionato la trasferta del Bragno sul campo del Via dell'Acciaio.