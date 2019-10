Calcio. Serie D, l'allerta meteo non ferma il Vado. Tarabotto: "Intelligenza e lucidità per mettere in difficoltà una grande squadra come il Prato"

Il Vado scansa anche la seconda allerta meteo domenicale della stagione, dopo quella coincisa con la trasferta di Sanremo, e vola in Toscana a caccia dell'impresa contro una delle candidate alla vittoria finale del campionato.

Sul neutro di Montemurlo, i rossoblù di Tarabotto faranno visita alla corazzata Prato, squadra reduce dall'inaspettato ko contro il Bra fanalino di coda: "Non li ho mai visti giocare, ma solo leggendo i nomi la considero una squadra fuori categoria - le parole del trainer vadese sui gialloblù prima della sfida in programma questo pomeriggio alle ore 15:00 - servirà una partita intelligente, in cui coprire bene le zone del campo sarà uno degli aspetti più importanti. Scannapieco e Castaldo? Hanno ricominciato ad allenarsi, ma ci vorrà ancora un po' di tempo prima di rivederli al top".

Spazio quindi alla solita linea difensiva con Tona e Redaelli centrali, mentre in porta, dopo la panchina di domenica scorsa contro il Fossano, dovrebbe rivedersi l'esperto Illiante. Carte coperte dalla trequarti in su, con il solo D'Antoni che sembra sicuro di indossare una maglia da titolare.

Su Svsport.it, a partire dalle 14.55, livescore e aggiornamenti flash in tempo reale.