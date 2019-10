I meriti per i propri compagni e l'onore delle armi agli avversari: Marco Carparelli non lesina complimenti per le prestazioni odierne di Soccer Borghetto e Olimpia Carcarese.

Il centravanti dei borghettini invita comunque i suoi a mantenere il medesimo atteggiamento per le prossime settimane, basato su unità di intenti e determinazione dentro e fuori dal campo: