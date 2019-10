Torna il “Mercato Riviera delle Palme”, una giornata di shopping a cielo aperto

E' pronto a tornare sul mare, dopo una tappa d'esordio molto gradita dal pubblico della Val Bormida domenica scorsa a Carcare, il “Mercato Riviera delle Palme”.

Per chi gradirà trascorrere una giornata di “shopping a cielo aperto” l'appuntamento è fissato a domenica 27 ottobre, dalle 8 alle 19.30, sul lungomare di Cogoleto, anche in caso di maltempo, per provare con mano la qualità dei prodotti offerti ed il loro equilibrio con assortimento, prezzi ed offerte.

Si tratta di un ritorno in uno dei luoghi dove il mercato ambulante da sempre ottiene maggior seguito, sia in primavera sia nel pieno di una stagione particolare come l'autunno. Ce lo conferma Richard Biffi, con il quale abbiamo fatto il punto sull'ultima domenica valligiana e sui prossimi impegni:

Bilancio sicuramente in positivo per la scorsa data a Carcare.

“Siamo davvero soddisfatti del buon afflusso di pubblico che abbiamo avuto in Val Bormida. Le cose sono andate bene, sia per noi commercianti che per l'amministrazione, a tal punto che l'assessore ci ha chiesto addirittura un'ulteriore data, che voglio annunciare in anteprima sarà l'1 dicembre sempre a Carcare”.

Ora tornerete sulla costa nelle prossime uscite col mercato.

“Per noi questa sarà la sesta tappa a Cogoleto, contando le date pimaverili ed autunnali. E' un evento che i cittadini apprezzano particolarmente, una delle nostre tappe che da sempre ci regala grandi soddisfazioni, con una clientela affezionata e che ogni data ci chiede quale sarà la successiva o quando torneremo nelle varie località”.

Cosa ha da offrire in particolare l'edizione autunno-inverno del mercato a Cogoleto?

“Il 27 ottobre in particolare avremo il banco del pescato, con ottime fritture, oltre ai classici banchi di gastronomia e dolciumi. Poi ci sarà anche la nostra solita base fatta di prodotti di abbigliamento, pelletteria ed intimo”.

Quali altre tappe avete in previsione per il resto del 2019?