Basket, Under 16: riscatto immediato per la Pallacanestro Vado dopo la sconfitta con Moncalieri

Vado riscatta la prima sconfitta stagionale passando sul difficile campo di Moncalieri. Partita sempre in equilibrio tra due squadre ancora in costruzione. I ragazzi ci mettono energia su entrambi i lati del campo ma Vado soffre la maggiore abitudine al ritmo dei piemontesi. I liguri concretizzano solo parzialmente il dominio sotto i tabelloni e in attacco non riescono mai a trovare collaborazioni e si affidano spesso ad iniziative individuali. Malgrado una difesa ancora da registrare, che lascia troppo spazio alle iniziative avversarie, Vado arriva all'intervallo con un incoraggiante +4, anche per i molti errori avversari. Nel secondo quarto Vado sembra scappare via volando sul +11 ma subisce il recupero ospite, non riuscendo a mantenere l'attenzione con costanza. L'ultimo periodo si apre in perfetta parità e così prosegue sino a due minuti dalla fine, quando Vado riesce finalmente a far salire adeguatamente l'intensità difensiva e a piazzare il break finale. Vittoria importante per morale e classifica ma anche tanti elementi di riflessione per il proseguo della stagione.

Novipiù Campus Piemonte – Azimut Pall. Vado 55-64 (14-12, 13-19. 18-14, 10-19)

Campus Piemonte: Pizzaia 8, Castellino ne, Cafasso 1, Corgnati 15, Grimaldi, Silva ne, Andorno 4, Perillo, Poom 15, Lunardi 5, Bartoccini, Plaia 7. All. Danna. Ass. Piastra

Pall. Vado: Adamu 19, Monaldi 2, Bonifacino 2, Biorac 18, Calvi 6, Fantino 5, Micalizzi, Guidi 6, Marzulli, Squeri 6. All. Prati. Ass. Graventa