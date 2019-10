Calcio. La Veloce celebra la Juniores, dopo l'eccellente avvio di campionato

...e quattro!

Col successo di sabatoper 3 a 0 sul campo dell’Area Calcio Andora salgono a quattro le vittorie consecutive, frutto di altrettanti match giocati, della Juniores della FBC Veloce 1910 nel Campionato Interprovinciale U19.

Dopo aver espugnato per 4 a 2 il campo del Legino nella prima partita di calendario, i ragazzi di mister Musso e mister Ceraolo hanno inanellato due successi fra le mura amiche con la Villanovese (8 a 0) e con il Celle Ligure (3 a 0) fino alla vittoria di sabato sul campo dell’Area Calcio Andora.

Numeri impressionati quelli dei velociani, che oltre a guidare la classifica del girone A con 12 punti, vantano il miglior attacco con 18 reti realizzate e la miglior difesa con sole 2 marcature subite.

Orgoglio e soddisfazione in casa granata per gli ottimi risultati conseguiti, frutto di serio lavoro ed attenta programmazione che, fra l’altro, hanno già portato tanti ragazzi della Juniores ad entrare in pianta stabile nella prima squadra allenata da mister Mario Gerundo.