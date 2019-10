Calcio, Savona. Patrassi tra politica e vertenze: "I Verdi stiano tranquilli, siamo per la legalità e la trasparenza"

Dopo la lettera dei Verdi, pronti a manifestare la loro preoccupazione in merito a un possibile legame tra la nuova proprietà del Savona e possibili operazioni edilizie nel capoluogo savonese, abbiamo interpellato sia l'Assessore Scaramuzza che il presidente Roberto Patrassi . L'Assessore non ha preferito commentare, mentre il massimo dirigente biancoblu non si è sottratto ad esprimere il proprio punto di vista.

Rispetto alle preoccupazioni dei Verdi non nascondo una certa sorpresa, ma non c'è davvero nulla, e sottolineo nulla (scandendolo con decisione n.d.r.), al riguardo. Mi preoccupa la classica situazione all'italiana con la disputa tra Guelfi e Ghibellini, quando bisognerebbe lavorare in sinergia per dotare questa provincia di uno stadio adatto al calcio professionistico seguendo la rotta della sostenibilità e della legalità".