I Verdi chiedono lumi al presidente Patrassi e a Scaramuzza: "Chi è il proprietario del Savona Calcio"?

In queste ore, mentre lo sport savonese sta nuovamente affondando per le ultime uscite dell'assessore polivalente allo sport e alle varie ed eventuali Scaramuzza, che ha annunciato ovunque di voler distruggere ogni possibilità di pratica natatoria sociale togliendo ogni contributo comunale alla gestione della piscina, noi vorremmo capire cosa succede nella locale squadra di calcio.

Il dott. Patrassi da Macerata è calato dal Milan a Savona assorbendo oneri per pagare le quote azionarie della squadra di calcio e annunciando prossimi onori per i futuri risultati della squadra in campionato. A noi Verdi in questo momento non ci interessano tanto i secondi ma piuttosto i primi.