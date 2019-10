Ai Soliti Ignoti la "bimba più veloce": Sara, 7 anni, di Borghetto Santo Spirito

E' stato un volto "nostrano" quello che ha aperto la prima serata di Rai 1 nel gioco a quiz "I soliti ignoti" condotto da Amadeus.

La prima identità misteriosa sottoposta alla concorrente di serata, impegnata a abbinare 8 volti ad una professione o qualità, era la giovanissima Sara di Borghetto Santo Spirito, per il quiz la "bambina più veloce d'Europa".

Sara, allenata dal padre Piernicola, infatti lo scorso 1 maggio aveva stabilito un nuovo record mondiale, non solo per la sua età ma fino agli 11 anni, nei 10 km correndoli in 44 minuti e 44 secondi.

E così, data la giovane età e lo sguardo vispo e pieno di energia non ha avuto alcuna esitazione la concorrente ad indovinare la sua identità e ad aggiudicarsi la posta in palio con la sua "identità".