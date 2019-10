Rifacimento tetto bocciofila di Albenga: assegnati i lavori

La ditta Garofalo si è aggiudicata la gara per i lavori di rifacimento del tetto del Palasport adibito a Bocciofila in Viale Olimpia.

La base d'asta era di 263.081,41 euro e l'offerta pervenuta presentava un ribasso del 27%.

In particolare i lavori si sono resi necessari per il rifacimento del tetto di questo impianto.

Spiega il sindaco Riccardo Tomatis: "Il tetto della bocciofila attualmente è in eternit e nel corso degli anni si è già provveduto a ripararlo per circa il 20% della sua superficie. La normativa ci impone di effettuare la completa sostituzione dello stesso e per questo abbiamo provveduto a finanziare l'opera ed abbiamo avviato le procedure di gara che hanno visto l'aggiudicazione della ditta Garofalo".