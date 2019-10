Calcio, Eccellenza: Simone Guarco esalta l'Imperia "Questa squadra non molla mai! Vado e Savona? Le seguo sempre"

L'Imperia ha ottenuto la vetta della classifica superando all'inglese i diretti concorrenti del Sestri Levante, staccandoli così di tre lunghezze. Decisiva la doppietta di Edoardo Capra nella ripresa. Un match che comunque è stato equilibrato per lunghi tratti, come conferma il difensore neroazurro Simone Guarco: "Una partita molto equilibrata e giocata benissimo da entrambe le squadre. Siamo stati bravi a interpretare i momenti dell'incontro e nel secondo tempo siamo riusciti ad aggiudicarcelo. Per quanto riguarda il mio momento, preferisco parlare a livello di squadra e non di singolo".

Il classe 1993 ha ben chiare le qualità dell'Imperia, così come gli avversari che daranno maggiormente filo da torcere: "Abbiamo uno spirito eccezionale, fatto di cuore e grinta. Non molliamo mai fino alla fine e domenica lo abbiamo dimostrato. Le compagini che reputo più attrezzate? Secondo me, Sestri Levante e Albenga, ma anche il Genova Calcio è un'ottima squadra".

Simone Guarco, cresciuto nel settore giovanile del Vado, segue ancora con attenzione le vicissitudini dei rossoblu e anche del Savona: "Savona e Vado mi sono rimaste nel cuore e le seguo sempre. A Vado sono molto affezionato dato che ho iniziato lì a giocare all'età di 6 anni. Con gli striscioni penso di aver fatto bene, visto che siamo arrivati al terzo posto, e ho legato con i tifosi".

Scuola Genoa, Guarco in carriera ha vestito anche le maglie di in Serie C di Mantova, San Marino e Barletta (un totale di 51 gettoni). In Serie D è stato protagonista oltre che con gli striscioni e il Vado anche con Novese, Lavagnese e Legnago.