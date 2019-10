Calcio, Prima Categoria. Ancora una sconfitta per il Pontelungo, Giacomo Badoino: "Non dobbiamo abbatterci ma anzi migliorare dai nostri errori, abbiamo un grande potenziale"

Seconda sconfitta consecutiva per il Pontelungo in questo avvio di campionato di Prima Categoria, gli uomini di Zanardini cedono il passo anche al Millesimo, bravo a colpire una volta per tempo. Non dispera Giacomo Badoino per questo inizio, ma anzi si rimbocca le maniche per le partite che verranno:

“Dopo un avvio in coppa molto buono ci siamo un po’ arenati. Nella prima sfida di campionato abbiamo pagato l’inferiorità numerica patita dopo poco, che ha compromesso non poco la nostra prestazione. Contro il Millesimo invece ci è mancata quella grinta e quella cattiveria che ti serve per portare a casa una vittoria. Sapevamo che avremmo affrontato una squadra ostica e fisica come quella dei giallorossi e, nonostante sia una neopromossa, già ben preparata per la categoria. Non siamo riusciti a concretizzare quanto creato, mentre i nostri avversari hanno sfruttato al meglio i nostri errori e le nostre disattenzioni.”

L’inizio di stagione strepitoso non si è ripetuto anche in campionato: “E’ stato un avvio sopra le attese” – prosegue il centrocampista – “Avevamo iniziato presto la preparazione e molto probabilmente ci ha favorito nei secondi tempi. Sono comunque fermamente convinto che questo è un campionato alla nostra portata, siamo competitivi e giochiamo un bel calcio. L’obiettivo è certamente quello di eguagliare lo scorso anno, ma di certo non ci vogliamo accontentare. Ci sono squadre molto forti come Soccer Borghetto e Andora Calcio, ma questo non ci deve spaventare, anzi ci deve spronare a dare ancora qualcosa in più.”