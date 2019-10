Pathe Seck si è dimostrato l'uomo in più dello Speranza in queste prime due giornate di campionato. Se il goal dell'esordio contro l'Olimpia Carcarese non è servito a portare punti alla squadra, la rete di domenica contro il Don Bosco Valle Intemelia ha permesso allo Speranza di recuperare lo svantaggio e ha dato la forza alla squadra per segnare nuovamente, con Doci, e portare a casa punti pesantissimi.