Calcio, Seconda Categoria. La duttilità di Alfonc Bardhi a servizio dell'Academy Albissola: "Play off? Noi ci proviamo"

Sette anni allo Speranza, con tanto di promozione dalla Seconda alla Prima Categoria. Poi, il passaggio alla Priamar Liguria. Quest'anno, invece, per Alfonc Bardhi la nuova sfida si chiama Academy Albissola, squadra che potrà quindi contare su un giocatore abile a disimpegnarsi in più ruoli.

Perché la scelta dell'Albissola?

Dopo un anno molto bello alla Priamar, ho deciso di cambiare. Tra le offerte che ho ricevuto quella dell'Albissola è stata la più interessante e pertanto ho deciso di sposare questo progetto.

Come ti trovi nel nuovo ambiente? Quale obiettivo può raggiungere la squadra?

Mi trovo molto bene ad Albissola, con compagni e dirigenti. Siamo una buona squadra. Proveremo senza dubbio a raggiungere i play off.

In passato, sei stato impiegato in vari ruoli: esterno, mezzala e, negli scampoli finali della scorsa stagione, anche come punta. Dove ti trovi meglio?

Quest'anno il mister mi ha messo sulla fascia. Mi trovo bene. Ma il ruolo non conta: in qualsiasi caso do il massimo per aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi.