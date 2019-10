Calcio. Vado, con il Prato non basta il primo gol stagionale di Donaggio: "Alla lunga è uscita fuori la loro esperienza, ma non meritiamo solamente sei punti in classifica"

Seconda sconfitta di fila per un Vado che continua a raccogliere troppo poco nonostante le prestazioni tutto sommato convincenti in termini di qualità e carattere.

La formazione di Tarabotto, reduce dal 4-2 subìto domenica contro il Prato, resta ferma a quota sei punti in classifica, in piena zona playout: "Otteniamo ancora una volta meno di quanto avremmo meritato - sottolinea Luca Donaggio, al primo centro stagionale grazie al penalty trasformato a fine primo tempo - credo che la squadra si sia ben comportata, giocando alla pari con il Prato per più di un'ora e creando anche diverse situazioni importanti nella loro area. Certo, esperienza e fisicità di giocatori che hanno fatto la Serie A alla fine sono state determinanti, ma continuando su questa strada i risultati devono arrivare per forza".

Adesso Verbania e Seravezza, sfide che il Vado non dovrà assolutamente sbagliare: "Non abbiamo più la scusante di essere una neopromossa che deve assestarsi in categoria - aggiunge il fantasista rossoblù - bisogna iniziare a correre e a macinare risultati domenica dopo domenica. Anche personalmente ho fatto fatica in questo avvio di stagione, ma sappiamo benissimo che la nostra forza deve essere il gruppo".