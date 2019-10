Volley, Serie C femminile: debutto super per Celle-Varazze Volley e Iglina Albisola.

Non poteva esserci esordio migliore per Celle-Varazze Volley e Iglina Albisola nel campionato di Serie C femminile 2019-2020.

La formazione ceramista supera brillantemente l'ostacolo Tigullio Project con un netto 3-0: partita mai in discussione per il sestetto albisolese, che chiude i parziali con ampio margine davanti al pubblico del "PalaBesio".

Match molto più combattuto invece alla "Natta" di Celle, dove la sfida tra neopromosse premia le biancoblù di Lamballi e Levratto, vittoriose al tie break contro Avis Casarza in un'altalena di emozioni durata più di due ore.

Niente da fare per l'Albenga Volley, terza formazione savonese del girone, sconfitta 3-0 da Genova Vgp.