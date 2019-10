Calcio, Coppa Italia Prima Categoria: un tempo per uno tra Quiliano&Valleggia e Città di Cogoleto, finisce 2-2

QUILIANO&VALLEGGIA 2 (Marouf, Magnani)

CITTA' DI COGOLETO 2 (Federici, Grezzi)

49' Dopo 4 minuti di recupero l'arbitro fischia la fine. E' pareggio 2-2 tra Quiliano&Valleggia e Città di Cogoleto: un tempo per uno e le due squadre si sono così divise la posta in palio. Molto bene i padroni di casa nel primo tempo(chiuso avanti 2-0), grande ripresa degli ospiti che sono riusciti a riacciuffare il match.

45' Ammonito per simulazione Fabbretti, proteste in campo e in tribuna per un presunto fallo da rigore

42' Ancora Bellini protagonista, dopo un suo tiro respinto da Cambone, Martinez mette in rete ma l'arbitro annulla per fuorigioco

41' Recupera palla Bellini che si invola verso la porta, mette la palla in mezzo ma i difensori bianco rossi respingono in angolo

38' Cambio per il Città di Cogoleto esce il numero 9 Federici ed entra il numero 18 Martinez

33' Cambio per il Città di Cogoleto, esce il numero 4 Vallarino ed entra il numero 14 Travi

32' Svarione difensivo di Mastrogiovanni, contropiede del Quiliano che non riesce a concludere

31' Corner di Bellini girata di Grezzi poco a lato

30' Ammonito Salinas per gioco scorretto

28' Ammoniti Molinaro e Bellini per proteste

25' Cambio per il Città di Cogoleto esce il numero 6 Perrone per il numero 15 Caviglia

22' Cross dalla sinistra, Marouf di testa mette a lato da buona posizione

21' GOL DEL COGOLETO Grezzi con una magistrale punizione mette la palla sotto l'incrocio

19' Cambio nel Città di Cogoleto: esce il numero 8 Grandoni entra il numero 19 Molinaro

15' Secondo tempo molto combattuto a centrocampo con azioni da ambo le parti

9' Ammonito Perrone per un discusso dallo

8' cross preciso di Doga, Federici da solo dentro l'area colpisce male di testa

3' Azione in solitaria di Revello che un preciso tiro mette in difficoltà Cambone che risponde mettendo in angolo

2' Contropiede di Marouf che si invola verso la porta, para in due tempi Nucci

1' GOL DEL COGOLETO Parte fortissimo la squadra ospite che accorcia le distanze grazie a un bel tiro di Federici su assist di Grezzi

Secondo tempo

Fine Primo Tempo: risultato parziale: 2-0 per il Quiliano&Valleggia

44' Doppia ammonizione per il Cogoleto, Doga per un fallo di gioco e Grezzi per proteste

40' GOL DEL QUILIANO&VALLEGGIA Sul conseguente calcio d'angolo mischia in area, parata di Nucci su Grippo e sulla respinta tiro preciso di Magnani che insacca

39' Svarione difensivo del Cogoleto, Marouf scappa a Ferrando e riesce a tirare trovando pronto Nucci nella respinta

38' Bella azione del Cogoleto che porta al tiro Doga parato da Cambone

36' Lancio di Federici in profondità per Grezzi ma l'arbitro fischia il fuorigioco

27' Tiro alto di Ottonello ai 30 metri

21' Punizione ai 20 metri, Perrone non impensierisce Cambone

18' GOAL DEL QUILIANO&VALLEGGIA Marouf grazie a un cross preciso insacca di testa in mezzo ai due difensori

15' Marouf in velocità supera Ferrando e con un pregevole assist lancia in porta Magnani anticipato all'ultimo istante da Doga

13' Partita interrotta momentaneamente per un buco nella rete della porta difesa da Nucci del Cogoleto

10' Punizione ai 30 metri per il Quiliano del capitano Grippo, fuori di molto a lato

5' Inizio di partita con grande intensità

1' Il Città di Cogoleto incaricato del calcio d'inizio

Primo tempo

Un mercoledì di coppa all'insegna dell'allerta gialla dove si sfidano al Picasso il Quiliano & Valleggia e il Città di Cogoleto. Dopo le ottime prestazioni nel primo turno i biancorossi allenati da mister Ferraro hanno esordito in campionato con una sconfitta contro la Carlin's. I genovesi di mister Derio Parodi hanno invece avuto un avvio negativo in campionato e provano a rilanciarsi in coppa dopo le buone prestazioni e il passaggio del turno grazie al sorteggio.

Quiliano&Valleggia: 1 Cambone, 2 Bondi, 3 Carocci, 4 Bazzano, 5 Salinas, 6 Russo, 7 Ottonello, 8 Magnani, 9 Marouf, 10 Grippo, 11 Fabbretti

A disposizione: 12 Bruzzone, 13 Vassallo, 14 Vivalda, 15 Armellino, 16 Tino, 17 Lupino, 18 Marotta, 19 Vittori, 20 Paggi

Mister: Ferraro

Città di Cogoleto 1 Nucci; 2 Doga; 3 Ferrando; 4 Vallarino; 5 Mastrogiovanni; 6 Perrone; 7 Grezzi; 8 Grandoni; 9 Federici; 10 Bellini; 11 Revello

A disposizione: 13 Maragliano; 14 Travi; 15 Caviglia; 16 Lupia; 17 Martinez; 18 Fazio; 19 Molinaro; 20 Sciutto

Allenatore: Parodi