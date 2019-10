Calcio, Promozione. Inferno e ritorno per il Ceriale, ma i biancoblu festeggiano il primo successo stagionale (5-2 al Camporosso)

Missione compiuta per il Ceriale , alla disperata ricerca della prima vittoria stagionale nel recupero contro il Camporosso .

Alla fine la squadra di Biolzi è riuscita nel proprio intendo, pur andando in svantaggio in due occasioni sotto i colpi di Cascina; i biancoblu hanno avuto il grande merito di non disunirsi, ribattendo con la tripletta di Daddi e le reti di Badoino e Caredda.