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Calcio | 23 ottobre 2019, 16:30

Calcio, Serie D: i provvedimenti disciplinari del Giudice Sportivo

Calcio, Serie D: i provvedimenti disciplinari del Giudice Sportivo

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GARE DEL CAMPIONATO SERIE D GARE DEL 20/10/2019

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 30/10/2019

MARRACCI RODOLFO (GHIVIZZANO BORGOAMOZZANO)

Per proteste nei confronti dell'Arbitro, allontanato.

 

AMMONIZIONE (I INFR)

GRIPPO ANTONIO (VADO)  

 

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVE

MORGIA MASSIMO (CALCIO CHIERI 1955)

 

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA 

PAUTASSI MATTEO (CALCIO CHIERI 1955)

 

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CASTORANI MANUELE (LIGORNA 1922)

GHINI NICOLA (PRATO SSDARL)

DIPAOLA FRANCESCO (REAL FORTE QUERCETA SRL)

 

 

 

redazione

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