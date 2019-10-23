Calcio, Serie D: i provvedimenti disciplinari del Giudice Sportivo

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GARE DEL CAMPIONATO SERIE D GARE DEL 20/10/2019
A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 30/10/2019
MARRACCI RODOLFO (GHIVIZZANO BORGOAMOZZANO)
Per proteste nei confronti dell'Arbitro, allontanato.
AMMONIZIONE (I INFR)
GRIPPO ANTONIO (VADO)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVE
MORGIA MASSIMO (CALCIO CHIERI 1955)
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
PAUTASSI MATTEO (CALCIO CHIERI 1955)
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
CASTORANI MANUELE (LIGORNA 1922)
GHINI NICOLA (PRATO SSDARL)
DIPAOLA FRANCESCO (REAL FORTE QUERCETA SRL)