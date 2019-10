Ginnastica Libera Sportorno: trasferta a Carasco per il campionato individuale gold allieve

Si è svolta domenica 20 ottobre la seconda prova del campionato individuale gold allieve a Carasco per le atlete della Ginnastica Libera Spotorno, ancora una volta impegnate in una gara di altissimo livello.

Le due ginnaste hanno migliorato le loro prestazioni, rispetto alla gara precedente, dimostrando di poter dare sempre qualcosa in più.

Per la categoria A1, Eva sempre sorridente, ha dimostrato grinta e carattere sapendo far tesoro di quest'esperienza che si è conclusa con un nono posto; Sara invece nelle A4, ha eseguito con maggiore sicurezza i suoi esercizi, cercando di riscattarsi dalla prima prova e dando dimostrazione di essere più pronta. Un sesto posto per lei in questa giornata e settimo nel campionato, gara in cui le nostre atlete hanno sfidato le più brave ginnaste liguri e sicuramente da questa trarranno un bagaglio personale di esperienza e competitività che le porterà lontano.



Prossimo appuntamento il 2-3 novembre con il campionato interregionale di specialità a Biella con Giada, Matilde e Laura.