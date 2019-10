Basket Ceriale, Under 18 Gold: impresa quasi sfiorata contro il Lam basket Rapallo

Ottobre è mese di partenza per i campionati giovanili e il Basket Ceriale vede già tante realtà in campo grazie alla proficua collaborazione con il Basket Albenga.

Per la categoria under 18 il Basket Ceriale vede impegnato il proprio gruppo 2002/2003 nel massimo campionato regionale, ossia l'Under 18 Gold, iniziato da due settimane ormai e con un bilancio in parità tra vittorie e sconfitte.

Dopo la netta vittoria con Auxilium all'esordio, Ceriale ha fatto visita alla nuova realtà della LAM Basket Rapallo, una vera e propria academy che recluta giovani promesse dai paesi dell'est Europa e favorita assoluta della competizione.

La partita, sulla carta proibitiva, è stata invece ben approcciata dal Basket Ceriale, che senza paura e con grande intensità ha anche rischiato il colpaccio, perdendo solamente dopo un tempo supplementare.

Queste le parole di coach Romano al termine della partita:

"Volevo complimentarmi con i ragazzi, sono stati incredibili, contro una squadra che non c'entra niente con il nostro campionato sono riusciti ad andare tutti oltre i loro limiti.

Nonostante le soddisfazioni di questi anni con questo gruppo (i 2003 sono stati campioni regionali della loro annata negli ultimi tre anni) la partita di giovedì è stata una delle più esaltanti: siamo partiti quest'anno per fare un campionato senza tante pretese visto che il gruppo è formato da ragazzi quasi tutti sotto leva, ma abbiamo dimostrato di esserci anche noi a lottare per un posto nei playoff.

Tornando alla partita, è stata per noi letteralmente una battaglia su ogni rimbalzo, siamo stati bravi a segnare da fuori e rimanere sempre concentrati anche quando loro hanno trovato la via del canestro con più costanza, fino ad arrivare sopra di tre a 10 secondi dal termine dell'ultimo quarto, quando un tiro del loro miglior giocatore da appena dopo la metà campo ha pareggiato i conti portando la partita al supplementare, dove non avevamo più energia, ma mai sconfitta è stata così gratificante!"

Lam-Ceriale 96-90 dopo 1 TS

(18-23; 47-37; 60-66; 80-80)



Giuliano 24, Caprioglio 21, Cerrato 8, Parodi 2, Basso 9, Ricciardi 10, Andreella 4, Olivieri, Magaletti 11, Ansorena, Merlo 1 allenatori Romano-Giannice