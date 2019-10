Alluvione a Campo Ligure: la Campese apre una sottoscrizione per agevolare il ripristino del terreno di gioco

Il comunicato del club genovese:

L' ASD CAMPESE FBC apre una sottoscrizione per raccolta fondi, da utilizzarsi esclusivamente per le opere di ripristino del campo sportivo Oliveri di Campo Ligure, fortemente danneggiato dai catastrofici eventi della notte del 21 ottobre 2019.

Ci rendiamo conto che le priorità, in questi casi siano altre, ma la rinascita parte anche dai centri di aggregazione come il "campo sportivo", dove si potranno ritrovare tutti i bimbi, ragazzi e adulti per ritornare alla normalità.

Le istituzioni, come é normale che sia, se avranno la possibilità, ci aiuteranno ma, come potete immaginare, sia per priorità che per burocrazia hanno tempi lunghi.