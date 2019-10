Calcio, Ceriale. Degola conferma la metamorfosi in atto: "Abbiamo alzato l'asticella, la vittoria di ieri dev'essere un nuovo punto di partenza"

La vittoria contro il Camporosso di ieri sera può rappresentare per il Ceriale un punto di volta sotto molteplici aspetti. La palla ora passa ai ragazzi di Biolzi, per trovare quella continuità di gioco e prestazione che, fino ad oggi, è a sorpresa mancata.

Una consapevolezza insita anche nel direttore sportivo Marco Degola, pronto ad affrontare, anche con sincerità, il percorso evolutivo all'interno della società biancoblu.

Direttore, è stata una serata ricca di fibrillazioni.

"Ci serviva una prestazione a cui oltre alla vittoria si abbinasse anche la prestazione e, tolta una prima mezz'ora dove abbiamo concesso troppo, direi che abbiamo raggiunto il nostro intento. Sono felice, perchè ho visto una gara di un certo tipo, dove il Ceriale ha saputo vincere e convincere; contro la Veloce, invece, abbiamo più volte rischiato di tornare a casa con nessun punto utile per la classifica..."

La vostra squadra è stata costruita ovviamente per disputare un campionato di vertice, ma ciò come si coniuga con un club dove non si vivono determinate pressioni? Può essere addirittura controproducente questo tipo di condotta?

"E' una domanda a cui rispondo con grande piacere. Il Ceriale sta vivendo una chiara evoluzione sotto questo punto di vista e ci vuole il tempo necessario per portarla a termine. La società rimarrà sempre di stampo familiare, non vi sono dubbi, ma non sarà più la classica "isola felice". Chi merita di indossare questa maglia continuerà a farlo, altrimenti a dicembre saranno prese le dovute decisioni. Sappiamo di avere una squadra competitiva e con i miglioramenti delle strutture come l'arrivo del manto in sintetico e l'installazione dei fari a led, possiamo anche guardare in prospettiva Eccellenza, ma senza alcuna ansia di sorta. L'ambizione c'è, va però alimentata con entusiasmo, serenità e fiducia nel nostro lavoro".

La vittoria di ieri rappresenterà davvero un punto di svolta?

"Sta solo a noi dimostrarlo. La squadra vuole fare bene, ma deve trovare per tutti i 90 minuti il livello di umiltà necessaria: certi atteggiamenti non possiamo permetterceli se vogliamo davvero arrivare a compiere un determinato salto di qualità".