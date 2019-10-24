Calcio, Eccellenza: tutti i provvedimenti settimanali del Giudice Sportivo

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA
GARE DEL 20/10/2019
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI ALLENATORI AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
LUPO ALESSANDRO (IMPERIA)
AMMONIZIONE (I INFR)
CATTARDICO CRISTIAN (ALASSIO FOOTBALL CLUB)
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
NAPELLO MARCO (ANGELO BAIARDO)
DI PIETRO LUCA (ATHLETIC CLUB LIBERI)
BERGAMINO ALBERTO (SESTRI LEVANTE 1919 SSDRL)
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE (III INFR)
IRACI DANIELE (BUSALLA CALCIO)
CHIRIACO MATTIA (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
CARBONE ANDREA (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)
AMMONIZIONE (II INFR)
CAMPAGNA ANDREA (ALASSIO FOOTBALL CLUB)
FRANCO RICCARDO (ALASSIO FOOTBALL CLUB)
ROSATI LUCA (ANGELO BAIARDO)
PAGANO SIMONE (ATHLETIC CLUB LIBERI)
SAVIOZZI FRANCESCO (CAIRESE)
GUALTIERI MATTEO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
MARTELLI MATTEO (IMPERIA)
PADOVAN GABRIEL (IMPERIA)
SANCINITO DAVIDE (IMPERIA)
BONCI STEFANO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)
SBARRA NICOLO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)
COSTA FRANCESCO (RIVASAMBA H.C.A.)
PORRO ALBERTO (RIVASAMBA H.C.A.)
PANE MASSIMILIANO (SESTRI LEVANTE 1919 SSDRL)
AMMONIZIONE (I INFR)
RODA SAMUELE (ALASSIO FOOTBALL CLUB)
CICIRELLO MATTEO (ATHLETIC CLUB LIBERI)
PANDIMIGLIO LUCA (ATHLETIC CLUB LIBERI)
NELLI ENRICO (BUSALLA CALCIO)
TRUCCO ALESSANDRO (IMPERIA)
VIRGA FEDERICO (IMPERIA)
GIACOPETTI DAVIDE (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
GIACOPETTI MATTIA (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
YMERI ARTURO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)
IVALDI GIOVANNI (RIVASAMBA H.C.A.)
DELNERO MANUELE (SESTRI LEVANTE 1919 SSDRL)