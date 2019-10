Calcio, Promozione. Le sanzioni settimanali del Giudice Sportivo

GARE DEL CAMPIONATO

PROMOZIONE





PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

Euro 150,00 CADIMARE CALCIO

Per l'utilizzo da parte dei propri sostenitori di fuochi pirici, prima dell'inizio della gara e di materiale esplodente, al termine della stessa; per il comportamento di un nutrito numero dei propri sostenitori i quali, posizionatisi al di fuori della rete di recinzione dietro un AA, a partire dal 29' del 2º t. e fino alla fine della gara, rivolgevano alla terna ed all'AA medesimo espressioni minacciose ed ingiuriose, accompagnate da altre di stampo omofobo e blasfeme (infrazione rilevata da un AA).

Euro 75,00 FORZA E CORAGGIO

Per l'utilizzo da parte dei propri sostenitori di fuochi pirici, prima dell'inizio della gara.

A CARICO DIRIGENTI INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 31/10/2019

CIRRI MIRCO (VALLESCRIVIA 2018)

AMMONIZIONE (I INFR)

REI ANDREA (REAL FIESCHI)

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA

PARODI SERGIO (CADIMARE CALCIO) Infrazione rilevata da un A.A.

AMMONIZIONE (I INFR)

PARODI SERGIO (FORZA E CORAGGIO)

REPETTI MASSIMO (MARASSI 1965)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E

NACLERIO ANTONIO (VALDIVARA 5 TERRE)

ZIZZI MARCO (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

ROMANO THOMAS (LEVANTO CALCIO)

MAUCCI RAFFAELE (MARASSI 1965)

MARTINO DANIELE (REAL FIESCHI)

PERRONE EDOARDO (VARAZZE 1912 DON BOSCO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

NACLERIO ANTONIO (VALDIVARA 5 TERRE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

AMBROSINI ANDREA (CANALETTO SEPOR)

NICOLINI ANDREA (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

SELIMI GERSI (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

AMMONIZIONE (III INFR)

PALAGI MATTEO (COLLI ORTONOVO)

VERONA MARIO (COLLI ORTONOVO)

MAURA NICOLO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

GONANO FRANCESCO (LITTLE CLUB JAMES)

VIGNOLO FILIPPO (LITTLE CLUB JAMES)

ASIMI FORTUNATO (REAL FIESCHI)

AMMONIZIONE (II INFR)

CUTUGNO NICOLO (CADIMARE CALCIO)

DEL SANTO MANUEL (CADIMARE CALCIO)

LORENZINI EDOARDO (COLLI ORTONOVO)

LORENZINI NICOLA (COLLI ORTONOVO)

CAMPIGLI MATTEO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

CIMIERI ANURA (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

BARABINO NICCOLO (FORZA E CORAGGIO)

CANEPA MIRKO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

FILIPPONE TOMMASO (GOLIARDICAPOLIS 1993)

MANZI LORENZO (GOLIARDICAPOLIS 1993)

AGRO GABRIEL (LEVANTO CALCIO)

CAPETTA ANTONIO (MAGRA AZZURRI)

GALLIO FEDERICO (SAMMARGHERITESE 1903)

GAMBARELLI FILIPPO (SAMMARGHERITESE 1903)

BELFORTI ALESSANDRO (VALDIVARA 5 TERRE)

TADDEI ALESSANDRO (VALDIVARA 5 TERRE)

CARDINI ANDREA (VALLESCRIVIA 2018)

FASSONE MARCO (VALLESCRIVIA 2018)

MATRANGA MARCO (VALLESCRIVIA 2018)

BARONI FABIO (VARAZZE 1912 DON BOSCO)

FEDERICI ALBERTO (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

AMMONIZIONE (I INFR)

BOGGIANO MARCO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

CAFFIERI FILIPPO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

PIROZZI JORDI (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

KUCI ERALDO (BRAGNO)

MAROZZI MATTEO (CANALETTO SEPOR)

FIORITO SIMONE (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

ROSSI SAMUEL (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

DELVIGO TOMMASO (FORZA E CORAGGIO)

BONDELLI MARCO (MARASSI 1965)

ROSSI MANUEL (REAL FIESCHI)

RUFFINO ANDREA (REAL FIESCHI)

RUGARI GABRIELE (REAL FIESCHI)

DI CARLO SAVERIO (SAMMARGHERITESE 1903)

BERTONATI FRANCESCO (VALDIVARA 5 TERRE)

PASQUI SIMONE (VALLESCRIVIA 2018)

RAMPINI OMAR (VARAZZE 1912 DON BOSCO)

SAPORITO DANIEL (VARAZZE 1912 DON BOSCO)