Calcio. La precisazione federale: "Con allerta arancione l'Olmo - Ferro non chiude automaticamente"

In relazione alle disposizioni precedentemente pubblicate, si comunica che il Comune di Celle Ligure ha precisato che in relazione all'utilizzo del Centro Sportivo "Olmo/Ferro", nell'ambito delle procedure legate alla proclamazione dello stato di allerta, il Comune di Celle Ligure NON prevede in automatico (in caso di proclamazione di ALLERTA ARANCIONE) la chiusura degli impianti sportivi.

Pertanto il predetto impianto non è da considerarsi tra quelli indicati nell’elenco pubblicato nelle disposizioni della gestione dell’allerta meteo.