Calcio, Promozione. Polvere e gloria, ecco cos'hanno raccontato le prime giornate per le sette squadre savonesi

La sosta forzata dello scorso fine settimana, causa allerta meteo, è stata utile a numerose squadre per fare il punto della situazione dopo il primo mese di campionato.

Tra sorprese e delusioni, la Promozione si sta confermando un torneo ancora da scoprire, seppur i primi segnali siano già di facile interpretazione.

Bragno

I tre punti ottenuti a tavolino, ottenuti contro la Loanesi, proiettano i valbomidesi addirittura in zona playoff, ma la prudenza dimostrata da mister Robiglio in queste prime settimane si sta rivelando quanto mai opportuna. Il Bragno dovrà lottare punto su punto per costruire la propria graduatoria, complice un organico non più ricco come nelle stagioni passate. Ciò però ha permesso l'emersione di alcuni prospetti interessanti in ottica futura, come Zunino.

Celle Ligure Le civette devono ancora trovare i propri equilibri. Tredici reti subite sono troppe in appena cinque gare, soprattutto per una squadra che punta a migliorare il piazzamento rispetto alla passata stagione. Il potenziale e l'entusiasmo non mancano, ancor di più per una squadra che, a sensazione, non ha ancora svelato le proprie carte migliori.

Ceriale

Se ne è parlato tanto dei biancoblu in questo avvio di stagione, la vittoria contro il Camporosso nel turno infrasettimanale deve rappresentare un nuovo inizio, in attesa di ritrovare posizioni più consone di classifica.

Legino

La filosofia verdeblu non cambia, focalizzata soprattutto allo sviluppo del proprio Settore Giovanile. L'ultimo step da cogliere è una costante presenza nelle zone alte del campionato di Promozione, aspetto venuto meno nelle ultime stagioni. La squadra ha però dalla sua margini di sviluppo tutti da esplorare nel corso dei prossimi mesi.

Loanesi

Impossibile analizzare il momento dei rossoblu. Pesa troppo la querelle con il Comune di questa estate. L'augurio per il club del presidente Gianotti è di ritrovare una nuova serenità sportiva, a tutela di uno dei blasoni più prestigiosi dell'intero calcio regionale.

Varazze

Leggerezza di spirito e organizzazione in campo. Il Varazze sembra riunirsi la domenica pomeriggio quasi come nella partitella di calcetto del martedì sera. Attenzione però a non ridurre il team nerazzurro ad una semplice mina vagante: il lavoro imbastito nelle ultime due stagioni da mister Calcagno sta regalando risultati a dir poco meritati, come testimoniano i 3 gol di media realizzati a partita nelle prime sei giornate. E probabile che a fine stagione il vertice della classifica vedrà protagoniste altre squadre, ma i nerazzurri potrebbero non essere molto distanti...

Veloce