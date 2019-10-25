Giudice Sportivo, Prima Categoria A: multata l'Olimpia Carcarese, nel mirino il Don Bosco Vallecrosia Intemelia

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA
GARE DEL 20/10/2019
A CARICO DI SOCIETA'
AMMENDA
Euro 75,00
OLIMPIA CARCARESE
Ammenda Euro 75 - Per il comportamento di un gruppo di propri sostenitori che, per tutta la durata della gara, rivolgevano al ddg espressioni ingiuriose.
A CARICO DI ALLENATORI
AMMONIZIONE (I INFR)
FIORE MANUELE (DONBOSCO VALLEC.INTEMELIA)
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
ANDRENACCI GIACOMO (DONBOSCO VALLEC.INTEMELIA)
ARENA LUIGI (DONBOSCO VALLEC.INTEMELIA)
AMMONIZIONE (II INFR)
GRANDI SIMONE (DONBOSCO VALLEC.INTEMELIA)
BOVE MICHELANGELO (MILLESIMO CALCIO)
CONDORELLI NICOLO (SOCCER BORGHETTO)
GAGLIARDO ANDREA (SOCCER BORGHETTO)
SIMONETTI LUCA (SOCCER BORGHETTO)
MONETTA DENIS (SPERANZA 1912 F.C.)
AMMONIZIONE (I INFR)
CONDRO STEFANO (DONBOSCO VALLEC.INTEMELIA)
VERARDO LORIS (DONBOSCO VALLEC.INTEMELIA)
CANAPARO LUCA (OLIMPIA CARCARESE)
COMPARATO THOMAS (OLIMPIA CARCARESE)
MARINI LUCA (OLIMPIA CARCARESE)
GRECO DAVIDE (PONTELUNGO 1949)
SANSALONE PIETRO (PONTELUNGO 1949)
BRIGNOLI DAVIDE (SOCCER BORGHETTO)
REMBADO STEFANO (SOCCER BORGHETTO)
CHAM EBRIMA (SPERANZA 1912 F.C.)