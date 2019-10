Calcio, Eccellenza. L'Ospedaletti ritrova Espinal contro il Pietra. Caverzan: "La classifica dei biancazzurri non rispecchia il loro valore"

Dopo un’altra settimana di stop forzato causa allerta meteo, l’Ospedaletti si prepara per tornare in campo. Domani gli orange saranno impegnati in trasferta contro il Pietra Ligure, formazione ferma a quota 2 punti frutto dei pareggi casalinghi contro Rapallo/Rivarolese e Cairese (entrambi 0-0).





“La pausa di domenica scorsa ha pesato ed è un peccato perché eravamo al top, queste continue interruzioni, seppur necessarie, non danno benefici, spaccano il ritmo partita e gli allenamenti - dichiara mister Andrea Caverzan alla vigilia - lunedì abbiamo fatto bene in amichevole contro il Taggia e in settimana ci siamo preparati per una partita difficilissima contro una squadra che si trova in una posizione di classifica che non rispecchia il suo reale valore”.





Per la partita di domani mister Andrea Caverzan dovrà fare a meno di Alessio Negro e Federico Allaria. Torna a disposizione, anche se dalla panchina, José Espinal.