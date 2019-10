Calcio, Prima Categoria A: Vero risponde a Bove, Millesimo - Olimpia Carcarese termina 1-1

Per rimanere aggiornato settimanalmente sui risultati, clicca mi piace sulla Pagina Facebook: http://www.facebook.com/sv.sport

Un punto per parte nell'anticipo della terza giornata del girone A di Prima Categoria.

Il derby valbormidese non ha visto infatti vincitori, seppur il match sia subito iniziato ad alti ritmi, con il gol di Bove, per il Millesimo, dopo appena nove minuti. Il capitano giallorosso è stato il più lesto a intercettare la sfera sugli sviluppi di un calcio di punizione e a infilare la porta di Allario. Il gol del pareggio è arrivato a un soffio dalla fine del primo tempo, con Vero, rapido nel ribadire in porta la ribattuta dell'estremo difensore di casa.

Il Miullesimo si porta al primo posto con cinque punti, mentre l'Olimpia Carcarese aggancia il Soccer Borghetto, secondo, a una sola lunghezza dalla vetta.